Россиянам рассказали, когда работодатель обязан выплатить 13-ю зарплату

Работнику обязаны выплатить 13-ю зарплату, если она указана в договоре. Об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Эксперт отметила, что в российском законодательстве отсутствует понятие «13-й зарплаты», а сама практика таких выплат не является массовой.

Ганькина уточнила, что подобные премии чаще встречаются в крупных компаниях и на предприятиях. Она также отметила, что большинство работодателей рассматривают такую выплату как инструмент мотивации и удержания персонала.

По ее словам, для бизнеса это является способом поощрения сотрудников, достигших годовых целей, а также средством повышения лояльности коллектива в период сезонной нагрузки и подведения итогов. Выплата, как правило, производится в конце декабря или в январе после утверждения годовых результатов.

— Для сотрудников важно помнить: если премия прописана в документах, работодатель обязан соблюдать условия, но если же выплата носит произвольный характер, гарантировать получение невозможно, — отметила Ганькина в беседе с Lenta.ru.

