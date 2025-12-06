Россиян предупредили о неприятных сюрпризах с «новогодними открытками»

Мошенники могут отправлять россиянам фальшивые «новогодние открытки» с вредоносными файлами и программами для кражи данных. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что аферисты традиционно активизируются во время праздников.

«Рассылка "новогодних открыток" с вредоносным ПО — один из самых популярных приемов…Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, и вредоносные вложения открываются гораздо чаще», — предупредил Немкин.

По его словам, мошенники задействуют технологии нейросетей. Они могут присылать «максимально правдоподобные» поздравительные изображения, анимации или видео. На самом деле это вирусные программы, способные украсть банковские данные, установить скрытый доступ к устройству или перехватить переписку.

Ранее сообщалось, что мошенники создают фейковые сайты по продаже билетов на новогодние представления.