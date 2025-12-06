Россиянам рассказали, кому полагается 13-я зарплата в конце года

Работающие россияне могут рассчитывать в конце календарного года на 13-ю зарплату в том случае, если она указана в договоре.

© РИА "ФедералПресс"

При этом эксперты отмечают, что как таковой термин в нашем законодательстве отсутствует.

«Если премия в конце года прописана в документах, то работодатель обязан соблюдать условия. Однако если выплата носит произвольный характер, то гарантировать ее получение невозможно», – приводит «Лента.ру» комментарий по этому вопросу Евгении Ганькиной, директора департамента организационного развития Роскачества.

По ее словам, конец года – подходящее время, чтобы уточнить у своего руководства правила премирования.

Также Ганькина акцентировала внимание на том, что практика выплаты 13-й зарплаты не является массовой. Чаще всего такую премию как инструмент удержания и мотивации работников используют в крупных компаниях. При этом ее размер обычно привязывается к показателям эффективности сотрудников.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в России разрыв в зарплатах между бедными и богатыми достиг минимума за 25 лет. Если в 2000 году эта разница была в 34 раза, то в этом году – в 12,7 раза.