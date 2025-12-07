В России предложили ввести налоговый вычет на детские товары

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести в России новый социальный налоговый вычет для семей с детьми до трех лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, депутаты предложили установить налоговый вычет на детские товары, среди которых одежда, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки. Кроме того, льгота охватит оплату услуг по присмотру и уходу за детьми. Законопроект уже направили на заключение в правительство России.

«Малыши еще не ходят ни в секции, ни в кружки, ни в школы. А потому, таким родителям необходим иной полноценный механизм поддержки, который позволит возвращать часть средств затраченных на обеспечение ребенка всем необходимым», — прокомментировал Слуцкий инициативу.

Лидер ЛДПР добавил, что принятие инициатив позволит вернуть в семейный бюджет до 150 тысяч рублей в год.