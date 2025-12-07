За год приготовление "Селедки под шубой" подорожало на 9%

За год стоимость приготовления салата "Селедка под шубой" на четыре порции увеличилась на 9%.

Об этом ТАСС рассказали в ассоциации "Руспродсоюз".

"Салатник сельди "под шубой" на четверых за год подорожал на 9%", - сказано в сообщении.

Так, стоимость салата выросла до 293,9 рубля против 269,7 рубля годом ранее. Для расчетов использовался такой рецепт: 350 грамм соленой сельди, 350 грамм столовой свеклы, 400 грамм картофеля, 200 грамм моркови, 100 грамм репчатого лука, два куриных яйца и 300 грамм майонеза.

Уточняется, что больше всего выросли цены на соленую сельдь - с 310 рублей за килограмм она подорожала до 392 рублей. При этом, например, десяток яиц стал дешевле с 109,8 рублей до 92,8 рубля, а картофель с 53,8 рубля за килограмм до 41,7 рубля за килограмм.