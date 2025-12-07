С 1 января в России заработает обновленный перечень профессий

С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный Общероссийский классификатор профессий. Документ, утвержденный Росстандартом, заменит устаревший классификатор и официально закрепит ряд современных профессий, которые появились вместе с цифровой трансформацией экономики.

Так, в перечень войдут такие позиции: коуч, спа-менеджер, копирайтер, SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, специалист по корпоративной социальной политике, лейаут-артист и другие.

Включение профессии в новый классификатор означает признание ее наименования, появление единого кода и, как следствие, старт работы над профессиональным стандартом - документом, который формально описывает трудовые функции, квалификационные требования и условия допуска к работе.

Обновленный перечень доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина ранее назвала легализацией профессий, названия которых используются в обиходе, но пока не записываются в трудовую книжку.