В России составили рейтинг отраслей с высоким кадровым спросом

Самый высокий спрос на персонал в России наблюдается в сфере ритейла, промышленности и строительства. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, сообщает РИА Новости.

Основываясь на собственной базе вакансий, в сервисе составили топ-10 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал (данные на ноябрь 2025 года).

Больше всего вакансий оказалось в ритейле. На втором месте промышленность и производство, на третьем — строительство, проектирование и недвижимость.

Требуется персонал в отрасли, связанной с перевозками (транспорт, логистика, склад и ВЭД). Не хватает кадров турфирмам, гостиницам, общепиту.

Также в «дефицитном» списке оказались сфера IT, интернета, связи и телекоммуникаций, службы доставки, медицина и фармацевтика.

Высок спрос на персонал в ремонтных и сервисных структурах, в науке и образовании.

