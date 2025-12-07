Нотариус объяснила, кого могут лишить наследства

Нотариус Анна Кленикова рассказала в беседе с RT, в каких случаях близкий родственник может быть признан недостойным наследником и потерять право на наследство, сообщает ИА DEITA.RU. Основания напрямую связаны с нарушением обязанностей по отношению к наследодателю или совершением противоправных действий.

По словам Клениковой, недостойным может быть признан тот, кто злостно уклонялся от обязанности содержать наследодателя. Примеры, родитель, который не выплачивал назначенные судом алименты ребенку, или взрослый сын или дочь, игнорировавшие решение суда о выплате алиментов на содержание пожилых родителей. Лишить наследственных прав в таком случае можно только по решению суда по иску другого наследника, исполнителя завещания или кредитора.

При этом недостаточное участие в жизни родственника такие причины, как «не навещал», «не общался» или «не ухаживал» судом не рассматриваются как основания для признания недостойным. Нужны доказательства именно умышленного уклонения. К ним относятся, например, решения суда о взыскании алиментов или справки приставов о длительной задолженности, когда установлено сокрытие доходов или иные признаки злостности.

Нотариус также напомнила, что недостойными наследниками признаются родители, лишенные родительских прав, если наследодателем является их ребенок. В этом случае достаточно предъявить нотариусу судебное решение отдельный иск о признании недостойности не требуется. Однако есть исключение, если совершеннолетний человек составил завещание в пользу таких родителей, документ считается актом «прощения», и они смогут получить наследство.

Еще одно основание для лишения наследства, умышленные противоправные действия, направленные на получение или увеличение своей доли. Речь идет об убийстве или покушении на убийство наследодателя или другого наследника, подделке или уничтожении завещания, его хищении, давлении на наследодателя с целью составления или отмены документа, а также принуждении других наследников отказаться от своих прав. Эти обстоятельства должны быть подтверждены приговором по уголовному делу или решением суда.

Если наследник признан недостойным, его доля перераспределяется между другими наследниками. Если недостойными признаны все, наследство становится выморочным и переходит государству. В случае когда решение суда принято уже после выдачи свидетельства о наследстве, гражданин обязан вернуть полученное имущество.