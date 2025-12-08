В России предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить размер налогового вычета при покупке жилья в 2,5 раза.

По мнению парламентария, действующие нормы устарели.

«Уверен, эти нормы не отвечают современным реалиям и нуждаются в серьёзной переработке. Размер максимального вычета был установлен десять лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — заявил Миронов ТАСС.

Сейчас максимальный размер вычета составляет 2 млн рублей при покупке и 3 млн рублей по процентам ипотеки (возврат 260 тыс. и 390 тыс. рублей соответственно).

Ранее депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект о введении социального налогового вычета на детские товары для семей с детьми в возрасте до трёх лет.