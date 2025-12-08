ЦБ обяжет банки привязать счета клиентов к ИНН

Банк России намерен обязать кредитные организации привязать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) клиентов к их банковским счетам. Об этом в интервью РБК рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова.

По её словам, ИНН станет обязательным реквизитом как для открытия новых счетов физическим лицам, так и для уже действующих.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счёта, то мы такое требование введём — и при открытии нового счёта, и по тем счетам, что были открыты ранее», — сообщила Полякова.

Зампред отметила, что банкам предстоит самостоятельно собрать недостающие данные, используя инструменты Федеральной налоговой службы, «не беспокоя гражданина». Эта мера необходима для работы платформы «Антидроп», запуск которой запланирован на середину 2027 года.

Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев рассказал RT о самых распространённых «новогодних» мошеннических схемах.