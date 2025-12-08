Россиянам рассказали о возможностях аннулировать кредит

Банковские организации должны аннулировать кредит в случае, если он оформлялся под давлением киберпреступников, а по данному факту было возбуждено уголовное дело. Этой информацией с журналистами Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист подчеркнул, что с 1 сентября 2025 начало действовать требование Центрального банка России, согласно которому банкам необходимо улучшить свои системы безопасности, заниматься проверкой клиентов и предоставлять им период охлаждения. В противном случае, если человек окажется жертвой мошенников, и будет возбуждено уголовное дело, то клиенту должны аннулировать его кредитные обязательства.

По словам Хаминского, банки и микрокредитные организации предлагают множество кредитных продуктов, которые клиент может оформить дистанционно без явки в офисы и без проверки кредитоспособности заемщика. Очень часто достаточно подтвердить заявку с помощью СМС-кода. Злоумышленники начинают этим пользоваться и берут кредит на граждан.

Для того, чтобы реализовать этот порядок нужно, чтобы кредит был оформлен без участия номинального заемщика.

Ранее стало известно, что в России распространилась новая схема обмана пожилых людей. Они стали представляться сотрудниками медучреждений, собирая персональные данные.