Назван самый дорогой новогодний салат

Оливье оказался самым дорогим салатом на Новый год. Порции салата на четырех человек обойдутся в 576 рублей. Таковы расчеты РИА Новости, сделанные по данным Росстата.

В салат оливье идет 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

Другой традиционный новогодний салат, «Мимоза», — на втором месте, он вдвое дешевле оливье — 295 рублей. На него пойдет 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови, а также по 150 граммов лука и майонеза.

Селедка под шубой обойдется в 291 рубль за четыре порции. Для ее приготовления потребуется 350 граммов сельди, два яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза.

Самым бюджетным салатом оказался «Столичный» — 269 рублей. Для приготовления четырех порций потребуется 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и еще 100 граммов майонеза.