В России продлили «пилот» по переходу на цифровые квитанции ЖКУ

Пилотный проект по цифровым квитанциям и электронному документообороту в ЖКХ Московской области будет осуществляться до конца 2026 года, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Правительство России продлило пилотный проект по переходу на цифровые квитанции за услуги ЖКХ и электронный документооборот по обслуживанию газового оборудования до конца 2026 года, передает РИА «Новости». Соответствующие постановления уже подписаны, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Пилотный проект «Единый платежный документ» действует в Московской области с 2022 года и позволяет отказаться от бумажных дубликатов квитанций по коммунальным услугам. Жители региона могут получать такие документы через личный кабинет на региональном портале «Госуслуг». Сейчас этой опцией воспользовались более 53 тыс. человек, и ожидается, что с продлением эксперимента число пользователей цифровых платежей возрастет.

При этом граждане, предпочитающие бумажный формат, по-прежнему могут получать квитанции на привычных условиях. Также в Московской области развивается электронный документооборот между жителями и газораспределительными организациями: на портале доступны шесть сервисов для оформления договоров, заказа поверки счетчиков, ремонта и других услуг. Около 50% заявок подается через электронные сервисы.

В ближайшее время к пилотному проекту добавят услуги по отключению газового оборудования и установке либо замене газовых счетчиков. Планируется также разрешить подписывать акты выполненных работ простой электронной подписью.

Григоренко отметил, что «пилотные проекты Московской области доказали свою эффективность», поскольку позволяют избавиться от бумажной бюрократии и сделать сервисы удобнее для граждан. По его словам, в дальнейшем этот опыт может быть распространен по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил о планах ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.