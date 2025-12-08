В России снизились выдачи ипотечных кредитов

Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ по итогам января - ноября 2025 года достиг 3,57 трлн рублей, это на 20,9% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом говорится в материалах Frank RG, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Всего за 11 месяцев 2025 года было выдано ипотечных кредитов на 3,57 трлн руб., что на 20,9% ниже, чем за аналогичный период 2024 года", - отмечается в сообщении.

При этом в ноябре в сегменте ипотечного кредитования произошел рост: по итогам месяца объем выданных ипотек составил 496,3 млрд рублей, что на 2,6% больше результатов октября этого года и на 88,1% выше ноября 2024-го - 483,9 млрд рублей. Средний размер выдаваемого кредита составил 4,87 млн рублей (плюс 3% к октябрю 2025 года). В количественном выражении в ноябре было выдано 102 тыс. кредитов, что выше значений ноября предыдущего года на 78% (57,3 тыс. кредитов).

Аналитики связывают помесячный рост со снижением ставки ЦБ РФ, повлекшим за собой уменьшение ставок по рыночным программам.