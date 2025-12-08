Путин сообщил о повышении выплат работодателей до 1 млн рублей при рождении ребенка

Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до 1 млн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам, говорится на сайте Кремля.

По его словам, сумма такой выплаты ранее составляла до 50 тыс. рублей.

Президент объяснил, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей.

Глава государства призвал активно использовать предоставленные возможности и руководствоваться принципами социальной ответственности.