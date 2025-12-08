Депутаты предложили отменить для детей налог на жилье, купленное на маткапитал

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение в Федеральную налоговую службу (ФНС) об отмене налога для несовершеннолетних на жилье, купленное при государственной поддержке, полученное по наследству или в дар. Сейчас ребенок, который имеет долю в собственности родителей, является налогоплательщиком. На деле дополнительную финансовую нагрузку несут его родители или законные представители. Получается, что в данный момент люди фактически платят налог за материнский капитал.

© Российская Газета

Когда жилье приобретается с использованием средств материнского капитала, выделяемых государством для улучшения условий жизни семьи с детьми, последующее ежегодное налоговое обременение детских долей выглядит как скрытый вычет из самой этой поддержки, подчеркивает депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

Парламентарий считает, что инициатива полностью соответствует целям демографической политики и сделает инструмент материнского капитала более эффективным и справедливым.

"Важно распространить этот подход не только на имущество, купленное непосредственно с привлечением маткапитала, но и на случаи, когда дети получили свою долю по наследству или в дар от родителей", - добавил депутат.

Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев напомнил при этом, что закон обязывает оформлять жилье, купленное с использованием маткапитала, на всю семью, включая детей. И это правильно с точки зрения защиты их интересов в будущем.

"Но есть нюанс: раз ребенок стал собственником, у него возникает налоговое обязательство. Формально плательщик он, а фактически - его родители, которые каждый год закрывают начисления за доли, появившиеся не по собственному выбору, а из-за исполнения закона", - отмечает юрист.

Когда ребенок стал собственником, у него возникает налоговое обязательство

Он поддерживает депутатскую инициативу: пока ребенок несовершеннолетний, доля, полученная благодаря господдержке, по наследству или через дарение, не должна облагаться имущественным налогом. Таким образом, родители не будут вынуждены заново "выкупать" уже приобретенное.

Разумеется, предложение еще предстоит оформить в виде законопроекта, пройти обсуждения, чтения и только после этого оно может быть принятым и вступить в силу.

"Фактически речь идет не о создании привилегий, а о приведении нормы к ее изначальному смыслу: если цель - поддержка семей, то налогообложение не должно оборачивать эту поддержку в обратную сторону", - добавил Русяев.

Пока действующие правила сохраняются: уведомления ФНС нужно оплачивать полностью, если на объект нет льгот.

Сейчас налоговые льготы есть у многодетных семей. Например, Налоговым кодексом для таких плательщиков предусмотрены дополнительные вычеты, снижающие сумму налога на имущество. Так, налоговая база по налогу на имущество будет уменьшена на величину кадастровой стоимости 5 кв. м по квартире и 7 кв. м - по жилому дому на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Уплачивать налог нужно только за оставшиеся квадратные метры. Многодетные также могут не платить налог на 6 соток. Если земли больше, то за оставшиеся сотки придется заплатить.

На региональном уровне освобождаются от уплаты транспортного налога многодетные родители, усыновители, опекуны, попечители.