Цены на продукты сегодня: ощутимый рост и новые ограничения

В России отмечается существенное увеличение стоимости продуктов питания. При этом в стране сочли необходимым сдерживать рост цен на товары. Подробности — в материале «Рамблера».

Динамика цен

Как сообщает economist.kg, Минсельхоз КР провел исследование динамики цен на основные продукты питания в Кыргызстане, России и Казахстане. В России инфляция оказалась более выраженной: цена на пшеничный хлеб выросла на 11,5%, лук подорожал на 3,2%, говядина — на 3,1%, масло — на 2,7-2,8%, мука — на 2,5-3%, морковь — на 2,3%, картофель — на 2,4%, яйца — на 2,2%, вермишель — на 3%, рис — на 1,8%, сахар — также на 1,8%.

Меры по приостановке роста цен

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб счел целесообразным сдерживание ретейлерами повышения стоимости продуктов для популярных праздничных блюд перед Новым годом, передает ТАСС.

По словам чиновника, введение таких мер на две-три недели раз в год станет эффективным шагом. Как уточнил он, это не сильно отразится на ретейлерах. Гриб предложил ввести новое понятие — «новогодний набор», по аналогии с уже известным «борщевым».