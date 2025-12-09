Россиянам напомнили о двухэтапном росте тарифов ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в 2026 году стоимость коммунальных услуг будет повышена дважды: в начале года на фоне роста НДС с 20 до 22 процентов, а затем в октябре. Об этом сообщает News.ru.

По словам Бондаря, зимой 2026 года суммы в квитанциях могут вырасти примерно на 1,7 процента. Он отметил, что речь идет не об индексации ЖКХ, а о «налоговых переменах».

Самым ощутимым, по мнению эксперта, станет рост тарифов с 1 октября. В зависимости от региона стоимость коммунальных услуг может вырасти в диапазоне от восьми до 22 процентов.

Ранее сообщалось, что в Москве предельный рост тарифов с 1 октября составит 15 процентов, а в Московской области - 12,8 процента. В Ставропольском крае тарифы вырастут на 22 процента, в Дагестане - на 19,7 процента.

Такой разброс, по словам экспертов, связан с разными уровнями износа сетей, с инвестиционными программами регионов и с тем, что в некоторых регионах тарифы годами росли медленнее, чем в целом по стране.