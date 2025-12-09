Россиянам объяснили, у кого есть право на 13-ю зарплату

Получение 13-й зарплаты не предусмотрено законом как обязанность работодателей, заявила адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко. Выплата годовой премии возможна лишь при выполнении двух условий: наличие соответствующей записи в локальных актах предприятия и соблюдение установленных критериев самим сотрудником.

— Эти критерии работодатель определяет самостоятельно. Премию могут связать с определенным стажем работы в компании, занимаемой должностью или достижением плановых показателей, таких как выполнение норм продаж и других. Наличие дисциплинарных взысканий может стать основанием для отказа в выплате. Стандартным требованием является также работа в организации на момент принятия решения о премировании — обычно это происходит в декабре. Сотрудник, отработавший большую часть года, но уволившийся к этому моменту, утрачивает право на получение премии, — объяснила специалист.

Важным условием остается присутствие сотрудника в штате на момент принятия решения о премировании, которое обычно осуществляется в конце года.

В государственных учреждениях действуют аналогичные принципы: начисление 13-й зарплаты производится на основании локальных актов и зависит от финансовых возможностей бюджета. Юрист напомнила, что данная премия официально фиксируется в отчетности и подлежит налогообложению наряду с обычными выплатами, сообщает RT.

