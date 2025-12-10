Юрист предупредил о рисках блокировки карт при денежных переводах на Новый год

Планируя сделать денежный подарок близким на Новый год, необходимо корректно указывать назначение платежа, чтобы избежать вопросов со стороны банка. Об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, использование понятных формулировок помогает системе сразу определить безвозмездный характер операции.

«Простые и понятные формулировки, вроде «подарок на Новый год» или «подарок под ёлку», помогают банку сразу определить безвозмездный характер перевода... Разовый перевод не считается регулярной операцией и не вызывает вопросов у контролирующих органов, даже если сумма достигает нескольких десятков тысяч рублей», — пояснил юрист.

Виноградов предупредил, что при переводах друзьям на сумму свыше 100 тыс. рублей банк может запросить комментарий, а при операциях от 300 тыс. рублей — потребовать подтверждающие документы или договор дарения.

Эксперт также предостерёг от использования чужих карт. С 2025 года ужесточена ответственность за незаконные операции с платёжными средствами: даже использование карты родственника с его согласия может быть расценено как нарушение правил финансовой безопасности.

