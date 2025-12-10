Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России

В пресс-службе hh.ru рассказали, в каких сферах в России наблюдаются самые высокие медианные заработные платы.

Так, по информации РИА Новости, в топ-менеджменте предлагают 148 тыс. рублей, следом идут сферы стратегий, инвестиций, консалтинга и транспорта, логистики и перевозок с зарплатой в 129,4 и 120,7 тыс. рублей соответственно.

Лидерами по уровню медианной заработной платы стали Магаданская область — 119,3 тыс. рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 118,6 тыс. рублей, Москва — 106,7 тыс. рублей, Республика Саха — 103,6 тыс. рублей и Амурская область — 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России в рейтинге регионов по уровню и распределению зарплат за восемь месяцев текущего года первые позиции заняли северные регионы, а также Москва.

ЯНАО, в свою очередь, лидирует в рейтинге регионов по доступности аренды жилья.