Названа средняя стоимость свадьбы в Москве в 2026 году

В 2026 году сыграть свадьбу в среднем ценовом сегменте на 50–70 гостей в Москве обойдется в 2,75–7 миллионов ₽, сообщил руководитель агентства по организации мероприятий Event AgencyRepublic Free Юрий Мирошников.

В эту сумму входит ресторан среднего или высокого класса и полноценная программа.

«Расходы на организацию свадьбы увеличатся на 10–15% по сравнению с текущим годом. В целом гонорары артистов, подрядчиков, оформителей, банкетных площадок в этом году также в среднем выросли на 15%», — рассказал он агентству «Москва».

В экономварианте стоимость свадьбы будет варьироваться от 1 миллиона ₽ до 1,5 миллиона ₽: кафе, минимальная программа и декор, торжество на 20–30 гостей. Торжество премиум-уровня в роскошном ресторане со звездами начинается от 10 миллионов ₽.

Сохраняется тренд на камерные торжества только с близкими друзьями и родственниками. В 2026 году молодые пары будут отказываться от помпезного декора и насыщенных концертных программ в пользу осознанного, эстетичного и экологичного подхода, ожидает Юрий Мирошников.