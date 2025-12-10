Россияне накопили на банковских вкладах десятки триллионов рублей

Алексей Мокров и Ярослав Кабаков в эфире НСН заявили, что ЦБ поменял свою стратегию в отношении цифровых активов, но они пока не могут заменить «традиционные» варианты.

Цифровые активы не заменят обычные в ближайшее время, так как это пока удобный способ для трансграничных переводов, заявил эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров в пресс-центре НСН.

«По данным ЦБ, на банковских депозитах у физлиц уже 62,7 триллиона рублей. Это в разы больше, чем обороты любых стейблкоинов, например. Поэтому цифровые активы не заменят обычные в ближайшее время. Это удобный инструмент для быстрых расчетов и трансграничных переводов, а не замена финансовой стратегии», - сказал он.

При этом директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков отметил, что ЦБ поменял свою стратегию в отношении цифровых активов.

«Понятно, что есть волатильность по биткоину, кто-то этим пользуется. Реальность у нас меняется, ЦБ перестает отрицать криптоактивы. В этом году на Московской бирже у нас запустились фьючерсы на биткоин, достаточно большой спрос возник», - добавил собеседник НСН.

Центробанк начал снижать ставку, что закладывает большие ожидания по перетоку средств инвесторов с банковских депозитов в инструменты с фиксированной доходностью, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.