У многодетных семей запретили забирать машины за долги

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект, который вводит защиту для имущества многодетных семей от взыскания по долгам. В том числе речь идет об автомобиле, который принадлежит члену такой семьи и при этом является единственным транспортным средством в домашнем хозяйстве. Об этом пишет ТАСС.

Документ, внесенный кабинетом министров в октябре, предусматривает поправки в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Изменения расширят список имущества, на которое запрещается накладывать взыскание по исполнительным документам. Помимо земельных участков, полученных семьями с тремя и более детьми в качестве государственной поддержки, в перечне появится запрет на изъятие машины.

Согласно пояснительным материалам к проекту, его разработка направлена на усиление социальных гарантий для родителей с несколькими детьми. В документах подчеркивается, что предлагаемые нормы будут способствовать сохранению необходимых бытовых условий для таких семей и повысят уровень социальной и правовой защищенности россиян.

Ранее глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил изменить условия по ОСАГО для виновников дорожно-транспортных происшествий с отягчающими обстоятельствами. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.