ЦБ указал на серьезное долговое бремя россиян

Около половины всей задолженности населения по кредитам к началу второй половины 2025 года приходилось на граждан с тремя и более займами. О значительном долговом бремени граждан сообщается в докладе Центробанка (ЦБ), опубликованном на сайте регулятора.

По итогам января-июня суммарная задолженность граждан перед финансовыми организациями сократилась на 400 миллиардов рублей. Несмотря на это, показатель остался на внушительном уровне и составил 18 триллионов рублей, отметили в ЦБ.

За это время порядка 10 миллионов заемщиков нарастили свой долг перед банками, добавили в регуляторе. Совокупный прирост их обязательств составил 2,4 триллиона рублей. В первой половине 2025 года граждане предпочитали брать долгосрочные займы на 4-5 лет.

«Сроки новых выдач смещаются в сторону более долгосрочных», — резюмировали в регуляторе.

Наращиванию долговой нагрузки населения способствует жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ, отмечают эксперты. Ключевая ставка, которая продолжает оставаться на высоком уровне, делает условия по рыночным займам невыгодными для значительной части граждан. Рассчитывать на скорое возвращение дешевых кредитов в России не приходится, сходятся во мнении аналитики. Согласно прогнозу зампреда регулятора Алексея Заботкина, ключевая ставка в следующем году не опустится ниже 10 процентов.