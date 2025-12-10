Стало известно, какие товары подешевели в ноябре

В ноябре 2025 года в России на 5,3% снизилась цена на апельсины, на 1,8% подешевел сахар-песок. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Подешевели в ноябре также оливковое масло, сливочное масло, пшено, фруктовые соки и консервы фруктово-ягодные для детского питания.

В прошлом месяце цены на плодоовощную продукцию в среднем поднялись на 4%, подорожали в том числе огурцы, перец сладкий, помидоры, лимоны, капуста белокочанная.

Выросли цены также на кофе, варенье, джем, повидло, гречневую крупу.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что следует учитывать при составлении зимнего меню. Самое главное: оно должно быть разнообразным. В состав пищи должно входить мясо, рыба, молочная продукция, домашние заготовки и разносолы.