Россияне накопили рекордную за 2 года сумму наличных «под матрасом»

Объем наличных рублей на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей. Это максимальная сумма с ноября 2023 года, свидетельствует анализ данных Банка России, его провело агентство РИА Новости. Согласно исследованию, в середине осени граждане России увеличили объем наличных на 122,9 миллиарда рублей (на 0,8%) — до 16,4 триллиона рублей. Последний раз этот показатель был выше осенью 2023-го (16,5 триллиона).

Вместе с тем наличные сбережения в иностранной валюте снизились на 1,7%, до 7,7 триллиона рублей. При этом в долларах объем валюты «под подушкой» вырос, достигнув 94,9 миллиарда против 94,1 миллиарда в сентябре. По словам специалистов, это связано с курсом рубля к доллару, который в прошлом месяце укрепился.

Эксперт Дмитрий Куликов объяснил, что объем наличных рублей на руках у населения растет вместе с размером экономики. По его словам, стабильно на руках находится объем наличности величиной около 8% ВВП. Отклонения вверх от данной цифры, как правило, происходят в моменты роста неопределенности.

Ранее Банк России с 8 декабря отменил ограничения по сумме на перевод иностранной валюты за рубеж. Данное решение вступило в силу на фоне стабильной ситуации на рынке валюты. Изменения коснутся как россиян, так и физлиц нерезидентов из дружественных государств.