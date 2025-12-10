Злоумышленники стали звонить в банк от имени клиентов и просить о блокировке их карт. Об этом в среду, 10 декабря, сообщила Национальная служба новостей.

По данным журналистов, в разговоре с банковским сотрудником мошенники заявляют, что потеряли телефон и просят заблокировать счета. После этого они связываются с потенциальной жертвой, сообщают о блокировке карт и требуют выйти на связь.

В случае игнорирования мошенников они угрожают семье, обращаются от имени владельца в полицию и МЧС. По словам очевидцев, Т-Банк и Райффайзен банк сразу разблокировали карты после связи с их поддержкой, а Сбер отказал и предложил перевыпустить карту в ближайшем отделении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что пострадавшие от действий мошенников могут подать заявление о банкротстве. Она добавила, что в первую очередь жертве злоумышленников нужно обратиться в полицию и предоставить доказательства того, что она действовал под давлением преступников.