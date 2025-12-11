В Госдуме предложили снизить ставки НДФЛ для части граждан

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» выступили с предложением снизить ставки НДФЛ для пенсионеров и россиян предпенсионного возраста.

В беседе с РИА Новости один из авторов инициативы и лидер партии Сергей Миронов отметил, что в рамках данных мер предлагается освободить от уплаты НДФЛ с заработной платы пенсионеров, доход которых не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума для пенсионера. Сегодня, по его словам, он составляет почти 22,9 тыс. рублей.

Парламентарий подчеркнул, что пенсии в России не облагаются налогом на доходы физических лиц, однако со своих доходов НДФЛ в размере 13% отчисляют его и работающие пенсионеры, и предпенсионеры.

«Сегодня налоговая система не учитывает, что у этих категорий граждан доходы, как правило, ограничены, и возможности их увеличить — минимальны. При этом повышаются расходы на медицину», — добавил Миронов.

Ранее депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин подробно рассказал RT о системе льгот и субсидий, которые помогают пенсионерам снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Также сообщалось, что россиян в 2026 году ждёт масштабная индексация пенсий, пособий и зарплат.