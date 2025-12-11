Путин анонсировал индексацию пенсий

С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6 процента, что выше уровня инфляции.

Об этом в четверг, 11 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

— С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 процента, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что социальные пенсии повысят с 1 апреля, причем тем же темпом, как со следующего года увеличится прожиточный минимум пенсионера. По словам Путина, средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда России, передает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что индексация социальных пенсий затронет инвалидов с детства, детей-инвалидов, людей без необходимого стажа для страховой пенсии, а также награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и пострадавших от радиационных катастроф.

Профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что уже в этом декабре некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты — пенсию за декабрь, а также сумму, проиндексированную за январь 2026 года.