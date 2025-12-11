Путин объявил о введении семейной выплаты

Семейная выплата вводится в дополнение со следующего года, право на другие меры поддержки сохранятся.

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая совещание по экономическим вопросам.

"Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя или более детьми, так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума региона. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доход. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью", - сказал Путин. "Подчеркну, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется", - акцентировал президент.

Путин пояснил, что для оформления семейной выплаты нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября.