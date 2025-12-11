Путин: семейная выплата с 2026 года вводится в дополнение к другим мерам поддержки

Семейная выплата вводится в дополнение со следующего года, право на другие меры поддержки сохранятся.

Путин объявил о введении семейной выплаты
Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая совещание по экономическим вопросам.

"Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя или более детьми, так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума региона. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доход. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью", - сказал Путин. "Подчеркну, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется", - акцентировал президент.

Путин пояснил, что для оформления семейной выплаты нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября.

"Эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей", - подчеркнул он, выразив надежду на то, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать систему социальной поддержки еще более адекватной, эффективной и справедливой.