В ЦБ назвали россиянам главный инструмент мошенников

Телефонные звонки являются главным инструментом мошенников — об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Его слова передает РБК.

Во время форума «Антифрод России» Уваров заявил, что телефонные звонки остаются основным инструментом обмана россиян. При этом директор департамента подчеркнул, что крупные банки уже начали создавать собственные мобильные операторы связи, и эта мера работает в качестве дополнительной защиты.

«Это способ не только удержания клиента в периметре банка, но и создания дополнительных механизмов по их защите. И на самом деле это работает», — заявил он.

Уваров добавил, что в рамках законопроекта «Антифрод 2.0» продолжается дискуссия с российскими операторами связи. Кроме того, он также высоко оценил ограничения в отношении мессенджеров — по его словам, после этих мер в затронутых сервисах уменьшилось число мошеннических действий.

