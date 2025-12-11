Судьбу карт Visa и MasterCard в России пообещали скоро решить

Банк России продолжает обсуждать с кредитными организациями возможные ограничения на работу карт международных платежных систем Visa и Mastercard, рассказала глава департамента национальной платежной системы (НСПК) ЦБ Алла Бакина. Как следует из ее слов, на которые ссылается ТАСС, скоро по этому поводу планируется выработать оптимальное решение с учетом в том числе затрат банков.

Бакина пообещала, что судьба иностранных карт в России, работу которых НСПК поддерживает лишь технологически в то время как продукт не развивается и остается на параметрах прежнего периода, будет решена так, чтобы клиенты не столкнулись с ограничением доступа к собственным средствам, указывает агентство.

В октябре эта же представитель Центробанка подчеркивала, что резких шагов по отключению Visa и MasterCard в России не будет, и их карты с истекшим сроком продолжают функционировать.

Накануне, 10 декабря, в НСПК заявили, что платежными картами системы «Мир» с истекшим сроком действия можно будет пользоваться постоянно, и граждане смогут сами принимать решения о необходимости их замены. При этом в пресс-релизе отмечалось, что с 2030 года такие карты перестанут обслуживать в отложенных и офлайн-режимах, используемых в том числе при покупке товаров на борту самолета.