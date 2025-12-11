«Будет еще дороже!»: Цветы в России подорожали на 30% за 2025 год

Российские производители активно импортозамещают цветы, качество отечественных кустовых роз выше, чем у импортных, а цены — меньше, сказала НСН Антонина Гаганова. В России научились выращивать на продажу альстремерии, матиолу и кустовые розы, качество которых лучше, чем у импортных, сказала НСН владелица салона цветов Антонина Гаганова. За 11 месяцев 2025 года число покупок цветов в рознице выросло на 9% год к году, пишет «Коммерсант».

Оживление продиктовано в том числе замещением импортных цветов продукцией российских производителей — за год их доля увеличилась вдвое. Наиболее активно растет предложение российских роз, прежде всего в средневысоком сегменте. Гаганова отметила, что самым популярным цветком у россиян остаются розы.

«Мы не закупаем цветы в Краснодарском крае, там все намного дороже. Однако хорошие гвоздики выращивают только в Краснодаре. Краснодарские хризантемы почему-то дороже, чем импортные. От привоза цветов из-за границы мы отказаться не можем. 90% цветов мы берем в Калужской области. У них там целый город, цены хорошие, выбор большой. Конек торговли — это, конечно же, розы. Мы научились сами выращивать розы, которые раньше импортировали. Такая же ситуация с альстремериями, матиолой, разнотравиями, кустовыми розами, выбор которых просто огромен, а качество лучше, чем у импортных», — сказала собеседница НСН.

По ее словам, за 2025 год цветы подорожали на 30%.

«Экзотические африканские цветы никто не заменит. У нас их не выращивают из-за климата. Однако под Питером, я знаю, выращивают хорошие орхидеи. Кроме того, в российских цветочных магазинах отечественные пионы можно найти только в сезон цветения. В остальное время будут представлены пионы из Эквадора, Италии, Чили. Хотя это очень востребованные и модные цветы. За 2025 год цветы у нас подорожали где-то на 30%. Думаю, будет еще дороже. Что касается сезонов покупки цветов, то зимой их покупают даже чаще, чем летом, потому что цветы — это праздник», — добавила флорист.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала НСН, что цены на цветы взлетели, а люди начали сильнее экономить, из-за чего цветочный бизнес стал неприбыльным.