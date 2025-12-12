Выдача кредитных карт в России рухнула

По итогам ноября объем выдачи кредитных карт в России опустился ниже 130 миллиардов рублей, что стало минимумом с апреля 2022 года. Об этом со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) сообщает «Коммерсантъ».

За месяц падение составило пять процентов, а за три месяца — 25 процентов. Количество выданных кредитов рухнуло на 9 и 12 процентов соответственно, до 1,23 миллиона, хотя общие выдачи розничных кредитов, по данным Frank RG, в прошлом месяце снизились всего на три процента.

Сложившаяся динамика противоречит той, что наблюдалась в прошлом. Как правило, в ноябре и декабре выдача кредиток росла до максимумов с начала года. Эксперты и участники рынка связывают эти обстоятельства с ужесточением регулирования со стороны Центробанка.

В четвертом квартале регулятор ввел новые ограничения для потребительских кредитов с лимитом кредитования. Теперь доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80 процентов не должна превышать десять процентов, а клиентам с ПДН, превышающим 80 процентов, выдача кредиток запрещается.

Помимо этого, сами банки начали ужесточать политику выдачи кредитов из-за ухудшения качества имеющегося портфеля. Прогнозы кредитных организаций на декабрь не свидетельствуют о позитивных ожиданиях.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что более 80 процентов граждан, обращающихся в банки за кредитами, получают отказ. В октябре их доля впервые в истории достигла 82 процентов. Хуже всего ситуация в Кемеровской (83,7 процента), Новосибирской (83,4 процента) и Омской (83,4 процента) областях.