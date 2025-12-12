Социальный фонд России предупредил о новом виде мошенничества

Социальный фонд России предупреждает граждан о новой волне мошеннических атак в интернете. Злоумышленники создают в популярных мессенджерах и социальных сетях фальшивых ботов, которые выдают себя за официальный сервис СФР. Для придания видимости легальности они могут использовать точные копии логотипа фонда и правдоподобные тексты.

Главная цель таких ботов — обманом получить доступ к личным данным и финансам граждан. Мошенники стремятся заполучить номер телефона и одноразовый SMS-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, в онлайн-банке или других сервисах. Обладая этой информацией, они могут получить полный контроль над учётными записями.

Социальный фонд России подчёркивает, что никогда не оказывает услуги через мессенджеры. Сотрудники фонда ни при каких обстоятельствах не запрашивают по телефону, в чатах или через ботов конфиденциальную информацию: пароли, SMS-коды, данные СНИЛС или паспорта.

Единственными официальными каналами для взаимодействия с фондом остаются портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru), официальный сайт СФР (sfr.gov.ru) и личный визит в клиентскую службу. При получении подозрительных сообщений гражданам следует проигнорировать их и никому не передавать коды доступа.