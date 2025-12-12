В Госдуме предложили увеличить один вид налогов для россиян

Lenta.ruиещё 1

Группа депутатов Госдумы из фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25 процентов. Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщает РИА Новости.

В Госдуме предложили увеличить один вид налогов для россиян
© РИА Новости

Автором инициативы выступили глава объединения Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. Они полагают, что такая мера поспособствует наполнению федерального бюджета и исполнению социальных обязательств.

В комментарии журналистам Миронов напомнил, что в 2025 году налог на прибыль организаций вырос с 20 до 25 процентов, но налоговая ставка для доходов личных фондов сохранилась на уровне 15 процентов.

По его словам, такие фонды, с одной стороны, являются некоммерческими организациями с правом ведения предпринимательской деятельности, но с другой — предоставляют владельцам большие преференции.

Например, срок субсидиарной ответственности по долгам учредителя составляет всего 3 года, а не 10 лет, как в общем порядке. Выплаты выгодоприобретателям не облагаются подоходным налогом, личные фонды могут скрывать сведения об учредителе и присваивать документам статус коммерческой тайны.

Миронов уверен, что такими преимуществами и объясняется растущий интерес состоятельных россиян к личным фондам. Если в 2022 году в стране было открыто всего четыре организации, то к маю 2025 года их количество выросло до 250.

«Убежден, налог на прибыль для личных фондов надо повышать», — заключил Миронов.

Ранее лидер Справедливой России призвал довести минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей, что почти в три раза больше, чем сейчас (22 440 рублей в 2025 году).