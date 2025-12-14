Россиянам раскрыли самый популярный способ увеличить доход

Каждому четвертому россиянину не хватает текущего заработка, чтобы сохранить привычную жизнь. Почти 30 процентов граждан хотели бы увеличения своего капитала, говорится в исследовании маркетплейса «Банки.ру», с которым ознакомились журналисты «Газеты.Ru».

Как показала аналитика, у россиян есть желание больше зарабатывать, однако нет уверенности в своих возможностях, а также четкого плана действий. Довольны своим материальным положением 39 процентов опрошенных, большинство из которых — люди в возрасте от 40 лет.

Момент с планированием заработка вызывает у россиян проблемы. В основном причина кроется в отсутствии четкой стратегии. 26 процентов респондентов не знают о способах для дополнительного дохода. Каждый четвертый заявляет о том, ему не хватает стартовых ресурсов или знаний в управлении финансами.

Большинство сограждан уверяют, что проще всего для них либо дождаться повышения зарплаты, либо поменять место работы. Этот путь выбирает 33 процента. Каждый четвертый хотел бы найти подработку или выйти на фриланс. Стать предпринимателями хотели бы 10 процентов.

Традиционной стратегии увеличения дохода придерживаются 23 процента россиян. Они считают, что для этих целей лучше всего использовать вклады и накопительные счета. К новым инструментам сбережений многие относятся с осторожностью. По данным специалистов, активные инвестиции сегодня используются лишь пятью процентами соотечественников.

Каждый четвертый не делает этого, поскольку считает экономическую ситуацию в стране нестабильной. Половине россиян не хватает свободных денег, а 23 процента видят риски потерять свои накопления.

