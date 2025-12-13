Стали известны юридические нюансы работы в новогодние праздники

Работодатель не может принуждать сотрудника работать в новогодние праздники. Беременным женщинам и несовершеннолетним такой труд законодательно запрещен. Об этом рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, сообщает РИА Новости.

Эксперт напомнил, что работа в праздничные дни с 31 декабря по 11 января должна оплачиваться в двойном размере. По желанию работника, оплату могут заменить отгулом.

При этом работодатель не вправе принуждать персонал трудиться. К работе в выходные, даже при наличии согласия, нельзя привлекать беременных женщин и несовершеннолетних. Этот запрет не касается работников творческих профессий.

Некоторые работники для работы в Новый год должны предоставить обязательное письменное согласие и справку об отсутствии медицинских противопоказаний: Это женщины с детьми до 3 лет, родители, имеющие детей-инвалидов и т.п.

Машаров добавил, что статья 113 Трудового кодекса РФ устанавливает исключительные случаи привлечения к труду в праздники и выходные.

HR-эксперт: работа в новогодние праздники оплачивается в двойном размере

За нарушение трудового законодательства организацию могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году 31 декабря приходится на будний день — среду. Официально этот день признан государственным выходным.