Россиян предупредили о риске упразднения банковской тайны

Планы Банка России привязать все банковские счета россиян к ИНН могут открыть налоговой службе полный доступ к финансовой жизни людей, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

По его словам, это означает конец банковской тайне в ее привычном понимании. Эксперт пояснил, что, несмотря на декларируемую борьбу с мошенниками, реальная цель — усиление фискального контроля. Теперь ФНС сможет в автоматическом режиме получать оповещения о любых «подозрительных» переводах, будь то оплата услуг репетитора или сбор пожертвований. Даже участники общих складчин могут попасть под внимание налоговиков.

«Дробление денег по разным счетам больше не сработает как защита», — отмечает Хаминский.

Чтобы избежать блокировок и проверок, гражданам придется документально подтверждать легальность практически каждого значимого перевода. В новой реальности, по его мнению, спасет только идеальная финансовая отчетность.

Ранее зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что инициатива коснется как будущих, так и уже открытых счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».