Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении кредитных каникул участникам СВО и членам их семей до 31 декабря 2026 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Программа заработала в 2022 году. Ранее в Госдуме сообщили, что за это время участники СВО и их семьи оформили более 350 тысяч кредитных каникул на сумму свыше 140 миллиардов рублей.

Также закон продлевает на год (до 31 декабря 2026 года) особые полномочия Банка России, предоставленные регулятору в связи с санкциями Запада. В частности, ЦБ получил право запрещать российским страховщикам заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами из недружественных государств. Также ЦБ может сам определять информацию, которую банки вправе не раскрывать, и устанавливать для них требования, отличные от российских законов и нормативных актов ЦБ.