В ЦБ дали россиянам совет для финансового спокойствия в старости

Страховая пенсия может обеспечить только базовую поддержку, но минимальный уровень пенсионных баллов не достигает даже прожиточного минимума.

Поэтому россиянам стоит заранее формировать накопления, такую рекомендацию для финансового спокойствия в старости дала финансист, экономист, инвестиционный советник Центробанка Юлия Кузнецова, передают «Финансы Mail».

«Личная финансовая стратегия должна быть основана на самостоятельном формировании капитала и создании подушки безопасности, что означает переход от пассивной зависимости от баллов к активным финансовым решениям и планированию собственного будущего», — подчеркнула советник ЦБ.

По ее словам, формальный порог в 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) на выходе даст гражданам довольно низкую ежемесячную выплату — порядка 13 278 рублей. Чтобы получать около 25 тысяч рублей в месяц, надо накопить 111 пенсионных баллов, заключила Кузнецова.

Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации некоторых пенсий с 1 января 2026 года. Кроме того, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля.