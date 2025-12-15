Россияне резко изменили отношение к новогоднему застолью

Экономическая ситуация отразилась на подходе россиян к организации новогоднего застолья.

В частности, теперь жители стали отказываться от дорогих продуктов и деликатесов, а также в силу санкций перешли на отечественные продукты и напитки, рассказал председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов Общественной Службе Новостей.

«Что очевидно — так это то, что реальность, в которой мы живем, стала другой после пандемии, после начала СВО и после экономических санкций. Естественно, все это повлияло на то, как мы празднуем Новый год. Однозначно можно заключить, что потребление перераспределилось в сторону отечественного производителя», — пояснил специалист.

На изменение структуры потребления продуктов на Новый год повлияли также инфляция и общая ситуация в экономике. В частности, граждане стали бережнее относиться к деньгам, стараясь экономить, отметил эксперт. Самым ярким примером он назвал красную икру, отметив, что обычно она считалась традиционным продуктом на новогоднем столе, но сегодня, с учетом стоимости от 10 тыс. рублей за 1 кг, многие от нее начали отказываться.

Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

«Также могут меняться и модификации блюд, смотря на цену продуктов. Если какой-то ингредиент любимого салата резко дорожает, то его просто заменят — от традиции не отошли, и вроде как экономия», — добавил специалист.

Однако, несмотря на такую статистику, ситуацию на продовольственном рынке нельзя назвать катастрофической, убежден Койтов. Так, он напомнил, что в этом году по сравнению с минувшим «индекс оливье» вырос на 4%, тогда как раньше этот показатель достигал 12%. Это позитивное изменение, связанное с тем, что многие ингредиенты, включая овощи, упали в цене на 10-20%, заключил эксперт.

Напомним, россиян предупредили, что после 20 декабря цены на продукты снова вырастут и дойдут до пиковых значений. Как отмечал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод, в этом году потребители отреагировали на рост цен снижением спроса и переходом на более дешевую продукцию. На этом фоне снизилось потребление даже недорогой свинины и птицы. После праздников в январе магазины вряд ли будут откатывать цены назад — они сохранятся на том уровне, до которого вырастут в пиковый период, подчеркнул экономист.