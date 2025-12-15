Цены на продукты сегодня

В России за месяц скорректировалась стоимость главных «новогодних» продуктов для стола. Подробности — в материале «Рамблера».

Динамика цен

По данным MSK1.RU, в середине декабря основные продукты новогоднего стола демонстрируют разнонаправленные ценовые тренды. В предпраздничные недели традиционный спрос на них сталкивается с факторами предложения.

Мандарины проявляют тенденцию к удешевлению. В торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит» цена на цитрусовые снизилась, составив в среднем 120 рублей за килограмм. В то же время, в «Дикси» и «ВкусВилле» стоимость осталась на прежнем уровне.

Ситуация с красной рыбой (на примере слабосоленой форели) остается стабильной с тенденцией к доступности. В ряде ретейлеров, включая «Перекресток», «Дикси» и «Магнит», зафиксировано снижение цен до уровня около 2000 рублей за килограмм. В «Пятерочке» и «ВкусВилле» стоимость не изменилась.

Наиболее неоднозначная картина наблюдается на рынке красной икры. Цены демонстрируют разнонаправленную динамику: в одних сетях они выросли, в других — снизились, а в третьих остались прежними при условии применения карты лояльности. Эксперты, однако, прогнозируют потенциальное снижение стоимости икры в перспективе из-за роста объемов улова в 2025 году.

Причина роста цен на рыбу

В России есть богатые рыбные ресурсы, но потребление рыбы остается низким, отмечает 74.RU. В 2024 году оно составило 22,7 кг на человека, что на 5 кг меньше целевого показателя в 28 кг к 2030 году. Президент Владимир Путин заявил о недостаточном потреблении рыбы и призвал увеличить переработку и транспортировку отечественной продукции для внутреннего рынка.

Чиновники объясняют высокие цены на рыбу рыночным регулированием и отсутствием государственного контроля. Роспотребнадзор и ФАС не занимаются мониторингом цен. Экс-сенатор Ольга Епифанова отмечает рост цен из-за инфляции, увеличения расходов и снижения вылова. Доктор экономических наук Никита Кричевский указывает на высокую задолженность рыбопромысловых компаний, превышающую 1,1 трлн рублей.

Мурманская и Архангельская области играют важную роль в рыбной отрасли, но их возможности ограничены. Региональные власти могут улучшать логистику и поддерживать предприятия, но не могут напрямую влиять на цены, говорится в материале.