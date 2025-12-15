Изменение зарплат и рост нагрузки: что ждет работающих россиян в 2026 году

Повышение зарплат для большинства сотрудников в России в 2026 году будет сопряжено с увеличением профессиональной нагрузки. Компании планируют инвестировать в расширение социальных пакетов и программы обучения, рассматривая эти меры как вклад в формирование привлекательного HR-бренда, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на кадровых экспертов.

Ключевым требованием к соискателям станет способность эффективно работать одновременно с технологиями искусственного интеллекта и в команде, говорится в материале.

Как отмечается, несмотря на то, что в отдельных секторах сохранится «рынок соискателя», большинству сотрудников стоит ожидать роста оплаты труда при условии повышения интенсивности работы. Почти половина (49%) организаций намерена увеличить бюджеты на персонал, четверть планирует сохранить их на прежнем уровне, а 21% — сократить.

Планы по повышению заработных плат на 2026 год озвучили 83% работодателей, при этом типичный рост составит от 5 до 10%. Дополнительные социальные гарантии намерены расширить 63% компаний, 26% оставят их без изменений, а 11% — сократят. Расходы на обучение персонала увеличат 51% организаций, 22,9% — сократят, а 25% — сохранят прежний объем финансирования.

В области технологий две трети (66%) компаний увеличат инвестиции в автоматизацию процессов, а половина (50%) — во внедрение решений на базе ИИ. Среди профессиональных навыков (hard skills) наиболее востребованным станет умение работать с системами искусственного интеллекта. Среди личностных компетенций (soft skills) в приоритете будут адаптивность, критическое мышление и инициативность.