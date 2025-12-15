Путин подписал законы об оплате больничных и декрета для самозанятых

Владимир Путин подписал закон об оплате больничных и декрета для самозанятых.

© kremlin.ru

Согласно закону, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России пройдет эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование, что позволит им оформлять оплачиваемый больничный.

Кроме того, самозанятым будут доступны декретные выплаты. Размер пособия будет зависеть от стража, стразовой суммы и срока уплаты взносов. Право на оплату больничного возникнет после 6 месяцев уплаты взносов.