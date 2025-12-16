Россиянам объяснили, почему нельзя возвращать подозрительные переводы самостоятельно

Самостоятельный возврат неожиданных денежных переводов от неизвестных лиц может привести к серьезным правовым последствиям. Об этом заявил юрист Антон Палюлин RuNews24.ru.

© Парламентская газета

По его словам, после получения таких денежных переводов следует сразу же обратиться в банк с сообщением о поступившей транзакции. Юрист также отметил, что некоторые банки уже реализовали специальную функцию возврата подозрительного перевода.

Если же человек все же перевел деньги обратно отправителю и столкнулся с угрозами и манипуляциями со стороны получателя, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

«Не забывайте, что отсутствие умысла и личного обогащения может стать основанием для признания вас невиновными, а своевременная помощь в раскрытии преступления террористической и экстремистской направленности прямо снимает ответственность в совершении преступления», — заключил Палюлин.

