Россиянам напомнили способ сэкономить на ЖКУ на новогодних праздниках

Россияне имеют право запросить перерасчет платы за ЖКУ, если на протяжении длительного времени отсутствуют в своей квартире. Способ сэкономить на коммуналке во время новогодних праздников им напомнил член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с «Известиями».

Парламентарий отметил, что перерасчет возможен, если жильцов не было в квартире не менее пяти полных дней подряд. В соответствии с установленными правилами, добиться перерасчета можно по тем услугам, которые рассчитываются по нормативу без счетчиков — холодную и горячую воду, водоотведение и газ. Перерасчет по отоплению, уточнил Якубовский, не производится.

Чтобы получить повторный расчет суммы за вышеуказанные коммунальные услуги, важно заранее предупредить управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию о планируемом отсутствии. В случае если этого сделано не было, стоит предоставить подтверждающие документы после возвращения — билеты, отметки о проживании в гостинице либо командировочные удостоверения.

«Управляющая компания обязана выполнить перерасчет в течение пяти рабочих дней после обращения. В случае отказа перерасчета граждане могут обжаловать решение в госжилинспекции или в суде», — заключил депутат Госдумы.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова раскрыла россиянам способы, позволяющие меньше платить за отопление.