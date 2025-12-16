В Госдуме рассказали о расширении пенсионных прав россиян с 2026 года

С 1 января 2026 года вступят поправки в пенсионное законодательство, меняющие порядок учета ухода за детьми в страховой стаж. Прежде всего изменения коснутся многодетных семей, сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

«Ключевое изменение — полное включение периода ухода за ребенком до полутора лет в страховой стаж родителя для каждого ребенка без прежних ограничений. Это не просто формальность — это реальный вклад в будущую пенсию, признание государством огромного труда родителей», — рассказал Панеш ТАСС. Панеш пояснил, что до изменений период ухода за детьми засчитывался в стаж суммарно не более чем за шесть лет, что соответствовало уходу максимум за четырьмя детьми. С 2026 года это ограничение отменяется, поэтому каждый такой период будет учитываться полностью.

Отдельно уточнен порядок расчета стажа для семей, в которых родились двойни или тройни. В этих случаях периоды ухода за каждым из детей будут суммировать по фактической продолжительности, а не ограничивать единым интервалом. Панеш добавил, что одновременно за время ухода продолжают начисляться индивидуальные пенсионные коэффициенты. За полный год ухода за третьим и четвертым ребенком родителю положено по 5,4 пенсионного балла, что, по его словам, должно усилить поддержку многодетных семей при формировании страховой пенсии. С 2026 года это правило распространяется и на уход за пятым, а также за каждым последующим ребенком, пояснил Панеш.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию при соблюдении ряда условий. Так, женщина может выйти на пенсию в 57 лет, если она родила и воспитала троих детей, в 56 лет — при наличии четырех детей.