В России может появиться «детская алиментная карта»

В России активизировалось обсуждение инициативы по введению специальной банковской карты для контроля над расходованием алиментов. Идея, направленная на защиту имущественных прав детей и снижение конфликтов между родителями после развода, была предложена общественными организациями, передает Life.

Председатель движения «Отцы рядом» Иван Курбаков, выступая с соответствующей инициативой, заявил, что действующие правовые нормы, призванные защищать интересы несовершеннолетних, на практике не работают. По его словам, сложившаяся судебная практика почти не использует существующую возможность перечисления части алиментов на личный счет ребенка, что полностью лишает второго родителя возможности контролировать целевое использование средств.

Согласно предложению, необходимо законодательно закрепить обязательное перечисление не менее 50 процентов от суммы алиментов на специальную карту, выпущенную на имя ребенка. При этом половина средств будет по-прежнему оставаться у родителя, с которым проживает несовершеннолетний, для повседневных нужд. Вторая половина, поступающая на карту, должна расходоваться строго на определенные цели под совместным контролем обоих родителей через личный кабинет в банке.

Инициаторы также предлагают утвердить перечень разрешенных трат, куда войдут образование, медицинское обслуживание, приобретение детских товаров, оплата кружков, секций и организованного отдыха. За нецелевое использование средств планируется ввести ответственность.

По мнению авторов идеи, такая мера повысит прозрачность, снизит количество судебных споров и в конечном итоге будет способствовать повышению уровня жизни детей. Общественные организации готовы участвовать в дальнейшей разработке законопроекта.